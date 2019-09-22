Майами, США, , 10:53 — REGNUM Экс-капитан мужской сборной Англии по футболу, известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм, а ныне совладелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», ищет главного тренера для своей команды. Об этом 22 сентября сообщает The Sun.

Дэвид Бекхэм Instagram.com/davidbeckham

По данным источника, владелец «Интер Майами» планирует пригласить на этот пост своего бывшего коллегу по мадридскому «Реалу» Сантьяго Солари, который до конца минувшего сезона работал в мадридском клубе.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что одним из кандидатов на должность главного тренера «Интер Майами» может стать итальянский специалист и экс-главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Напомним, «Интер Майами» начнет играть в MLS со следующего сезона, а свой стадион у клуба появится в 2022 году.