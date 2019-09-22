Бейкерсфилд, США, , 10:41 — REGNUM Американский боксёр Крис Колберт победил представителя Мексики Мигеля Бельтрана-младшего в поединке, проходившем в рамках боксёрского шоу в Бейкерсфилде.

Бокс (сс) Kokeshi75

Поединок был остановлен на 30-й секунде первого раунда, когда Крис Колберт провел Бельтрану удачную двойку из левого прямого в челюсть и правого бокового в висок, чем отправил своего оппонента на пол ринга.

Отметим, по итогам поединка в активе ни разу непобежденного Криса Колберта 13 победа (5 нокаутом). Для Мигеля Бельтрана-младшего это восьмое поражение при 33 победах (22 — нокаутом).