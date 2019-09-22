Виннипег, Канада, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» подверг дисквалификации своего защитника Дастина Бафлина. Об этом 22 сентября сообщает TSN.

По данным источника, причиной такого решения руководства клуба стала неявка 34-летнего хоккеиста в тренировочный лагерь, в котором игрок отсутствует с 13 сентября.

Отметим, ранее стало известно, что «Виннипег» предоставил раздумывающему о завершении игровой карьеры Бафлину отпуск для решения личных проблем.

Напомним, в минувшем сезоне Дастин Бафлин сыграл за «Виннипег» в 42 матчах, набрав в них 31 (4 шайбы + 27 результативных передач) очков. Еще 8 (2 шайбы + 6 голевых передач) набрал в играх плей-офф Кубка Стэнли. Его текущий контракт рассчитан до окончания следующего сезона.