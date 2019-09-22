Сан-Хосе, США, , 09:43 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл команды «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче.

Игра состоялась на льду «SAP Центра» в Сан-Хосе и закончилась в пользу гостей со счетом 3:1.

В составе победителей шайбой отметились российский форвард «Вегаса» Валентин Зыков, отличившийся на 12-й минуте. Ещё по шайбе забили Макс Пачиоретти (35-я) и Алекс Так (41-я).

Автором единственной шайбы «Сан-Хосе» стал финский форвард Антти Суомела, отличившийся на 35-й минуте.

Отметим, Валентин Зыков является воспитанником московского ЦСКА и выбран клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде драфта 2013 года под номером 37. В феврале 2016 года был обменен в «Каролину», затем выставлен на драфт отказов и забран оттуда «Эдмонтоном». С декабря 2018 года играет за «Вегас».