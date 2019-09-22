Рим, , 08:18 — REGNUM Переход хорватского форварда туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукича в катарскую команду «Аль-Райян» немного затянется. Об этом рассказал спортивный директор туринской команды Фабио Паратичи, его слова 22 сентября приводит Football Italia.

«Переход немного затягивается», — заявил Партичи.

При этом он отметил, что трансферное окно в Катаре закрывается 30 сентября, а значит для перехода ещё есть время.

Также, по данным источника, катарский клуб не готов платить за 33-летнего футболист 10 млн евро, которые просит за него «Ювентус».

Отметим, ранее сообщалось, что Марио Манджукич уже согласовал с «Аль-Райяном» контракт на двухлетний срок с годовой зарплатой 7,5 млн евро. Футболист играет за «Ювентус» с 2015 года и в этом сезоне не провел за клуб ни одного матча.