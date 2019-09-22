Мехико, 22 сентября 2019, 07:58 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Стивен Питерсон, выступающий в полулёгкой весовой категории, победил представителя Мексики Мартина Браво на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159.
Поединок был остановлен на второй минуте второго раунда, когда Питерсон провел мексиканцу удачные правый прямой и левый бэк-фист (удар рукой с разворота), после чего мексиканец ушёл нокаут.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный бой вечера на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико между американцем Джереми Стивенсом и мексиканцем Яиром Родригесом был признан несостоявшимся и американцу пришлось покидать его под охраной из-за недовольства зрителей.
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