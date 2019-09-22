Санкт-Петербург, , 07:07 — REGNUM 21 сентября в городе Санкт-Петербург на стадионе «Крестовский» в рамках 10-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Зенит» и «Рубин». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Лучшим игроком встречи с самой высокой оценкой 9.39 стал таранный форвард сборной России Артем Дзюба, отличившийся двумя голевыми передачами, совершивший 1 отбор и 2 успешные обводки и выигравший 3 верховые дуэли. Точность передач футболиста составила 73%.

«Рубин» с тремя победами и 10-ю очками расположился на 10-м месте. «Зенит», набрав 23 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Статистика матча («Зенит"/"Рубин»)

Удары 15/6

Удары в створ 10/1

Владение 62%/38%

Нарушения 7/10

Угловые 9/1

WhoScored 7.54/5.80

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Дуглас, Иванович, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Кузяев, Шатов, Дриусси, Дзюба.

Запас: Осорио, Караваев, Жирков, Мак, Маммана, Краневиттер, Кержаков, Васютин, Сутормин (↑ 46).

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Денисов, Данченко, Башкиров, Уремович, Могилевец, Коновалов, Зуев, Ташаев, Кьяртанссон.

Запас: Старфельт, Подберезкин (↑ 71), Марков, Кварацхелия (↑ 56), Коновалов, Микелтадзе, Макаров, Степанов, Кипиани, Сорокин, Городовой, Закиров.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Алексей Стипиди | Денис Бережнов | Павел Шадяханов.

Забитые мячи: Бранислав Иванович (Олег Шатов) 58 — 1:0, Алексей Сутормин (Магомед Оздоев) 65 — 2:0, Алексей Сутормин (Артем Дзюба) 75 — 3:0, Роберт Мак (Артем Дзюба) 82 — 4:0, Олег Шатов 87 — 5:0.