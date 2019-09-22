Саранск, , 07:06 — REGNUM 21 сентября в городе Саранск на стадионе «Мордовия Арена» в рамках 10-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Тамбов» и «Ростов». Игра завершилась сенсационной победой хозяев.

Лучшим игроком встречи в составе гостей стал нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов с оценкой 7.40. Форвард забил единственный мяч «сельмашей», выиграл 6 верховых дуэлей и совершил 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 91%.

Награду MVP получил Георгий Мелкадзе (8.36), оформивший дубль в ворота Егора Бабурина.

«Тамбов», одержав вторую победу в турнире и набрав 8 очков, поднялся на 13-ю позицию. «Ростов» с 20-ю баллами временно остался на 3-й строчке.

Статистика матча («Тамбов"/"Ростов»)

Удары 9/14

Удары в створ 5/5

Владение 29%/71%

Нарушения 9/10

Угловые 2/4

WhoScored 6.68/6.48

Стартовые составы на матч:

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Рыбин, Карасев, Грицаенко, Таказов, Костюков, Обухов, Мелкадзе.

Запас: Кулик (↑ 89), Чернышов (↑ 65), Килин, Мамтов, Муива, Аппаев (↑ 66), Усман, Часовских, Сугробов, Муниру.

«Ростов»: Бабурин, Сигурдарсон, Чернов, Козлов, Чистяков, Еременко, Глебов, Попов, Ионов, Байрамян, Шомуродов.

Запас: Вилюш, Ведерников (↑ 88), Хаджикадунич, Прошляков, Маляров, Логашов, Песьяков, Долгов (↑ 79), Черкес.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Дмитрий Мосякин | Александр Кудрявцев | Алексей Матюнин.

Желтые карточки: Карасев — 7, Чистяков — 81, Тетрашвили — 90, Долгов — 90, Шомуродов — 90, Шелия — 90.

Не забитые пенальти: Костюков — 15.

Забитые мячи: Эльдор Шомуродов (Алексей Ионов) 27 — 0:1, Георгий Мелкадзе 38 — 1:1, Георгий Мелкадзе (Гурам Тетрашвили) 61 — 2:1.