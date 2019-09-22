Рим, , 07:05 — REGNUM 21 сентября в городе Турин на стадионе «Ювентус Стэдиум» в рамках 4-го тура итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «Ювентус» и «Верона». Противостояние завершилось волевой победой «старой синьоры».

Лучшим игроком матча с оценкой 7.55 стал лидер национальной сборной Португалии и 5-кратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду, заработавший 2 очка по системе гол+пас, нанесший 8 ударов по воротам «Вероны» и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач нападающего составила 62%.

«Ювентус», набрав 10 очков, временно поднялся на 2-ю позицию. «Верона» с 4-мя баллами заняла 12-е место в турнирной таблице.

Статистика матча («Ювентус"/"Верона»)

Удары 17/11

Удары в створ 3/3

Владение 56%/44%

Нарушения 12/18

Угловые 2/5

WhoScored 6.67/6.10

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Бонуччи, Демирал, Данило, Матуиди, Рэмзи, Бентанкур, Дибала, Куадрадо, Роналду.

Запас: Щенсный, де Лигт, Пьянич (↑ 51), Хедира (↑ 61), Манджукич, Игуаин (↑ 72), Джан, Ругани, Рабио, Пинсольо, Бернандески.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Велозу, Фараони, Верре, Дзакканьи, Амрабат, Лазович, Ди Кармине.

Запас: Витале, Хендерсон, Паццини (↑ 85), Берарди, Дези, Давидович, Мора, Пессина (↑ 59), Эмперур, Тутино (↑ 72), Радунович, Аджапонг.

Бригада арбитров: Федерико ла Пенна | Дамиано Ди Иорио | Энрика Кальяри | Мануэль Волпи.

Желтые карточки: Кумбулла — 16, Ррахмани — 28, Фараони — 34.

Красные карточки: Кумбулла — 90.

Не забитые пенальти: Самуэль Ди Кармине — 20.

Забитые мячи: Мигел Велозу 21 — 0:1, Аарон Рэмзи (Криштиану Роналду) 32 — 1:1, Криштиану Роналду (пенальти) 49 — 2:1.