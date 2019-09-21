Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» с разгромным счетом переиграл казанский «Рубин», матч состоялся 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Игра состоялась в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. Первый тайм оказался без голевым, несмотря на то, что мяч дважды оказывался в сетке ворот «Рубина» — мячи были забиты из положения вне игры.

Второй тайм оказался богатым на голы — пять безответных мячей забили Бранислав Иванович, Олег Шатов, Роберт Мак, дважды отличился Алексей Сутормин. Счет мог стать совсем неприличным, однако в третий раз был засчитан оффсайд.

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