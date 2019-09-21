Париж, , 20:42 — REGNUM 21 сентября в городе Марсель на стадионе «Велодром» в рамках 6-го тура французской Лиги 1 2019/20 был разыгран матч между командами «Марсель» и «Монпелье». Игра завершилась боевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.92 стал французский воспитанник «Марселя» Максим Лопес, совершивший 7 успешных обводок и 2 отбора. Точность передач полузащитника составила 91%.

«Марсель» набрала 11 очков и временно заняла 2-ю позицию. «Монпелье» с 8-ю баллами поднялся на 10-е место.

Статистика матча («Марсель"/"Монпелье»)

Удары 24/2

Удары в створ 5/1

Владение 69%/31%

Нарушения 5/12

Угловые 15/1

WhoScored 6.69/6.65

Стартовые составы на матч:

«Марсель»: Манданда, Гонсалес, Камара, Сарр, Амави, Сансон, Строотманн, Лопес, Пайе, Жермен, Бенедетто.

Запас: Радонич (↑ 67), Чалета-Цар (↑ 8), Пеле, Ронжье (↑ 80), Кауи, Шаброль, Аке.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Мендес, Суке, Коцца, Ойонго, Ферри, Ле Таллек, Делор, Лаборде, Молле.

Запас: Конгре, Самбиа (↑ 81), Берто, Камара, Суарес, Ристич (↑ 72), Шкулетич (↑ 85).

Бригада арбитров: Амаури Делеру | Бертран Жуанно | Хишам Закрани | Бастиан Деше.

Желтые карточки: Амави — 19, Суке — 22, Ойонго — 45, Мендес — 59, Строотманн — 67, Пайе — 90.

Красные карточки: Ферри — 90, Камара — 90, Пайе — 90.

Забитые мячи: Буна Сарр (автогол) 17 — 0:1, Валер Жермен 75 — 1:1.

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