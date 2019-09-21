Южно-Сахалинск, , 19:49 — REGNUM Всероссийский день бега прошли в о всех районах и на островных территория Сахалинский области. Самый массовый «Кросс нации» состоялся в Южно-Сахалинске — субботним утром на площади Победы на старт вышли почти 3 тысячи человек, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

От имени руководства области участников поприветствовал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. Он и сам покорил дистанцию в 4 километра на юбилейном, десятом, «Кроссе нации».

«Друзья, я искренне поздравляю вас с этим праздником спорта. Каждый год «Кросс нации» бьет рекорд по количеству участников. Это говорит о том, что наши острова выбирают здоровый образ жизни. И наша задача — сделать так, чтобы сахалинцев и курильчан, кто занимается физкультурой и спортом, становилось все больше. Призываю всех поддерживать активность, потому что за этим будущее, — сказал Антон Зайцев.

Перед забегом его участники минутой молчания почтили память Татьяны Быковой — одной из родоначальниц островного «Кросса нации», которая недавно ушла из жизни.

В этом году впервые состоялись забеги для дошколят. У каждого маленького атлета на груди был первый номер — знак того, что все вышедшие на дистанцию 500 метров уже одержали победу.

К массовому забегу присоединились и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Они прошли дистанцию на колясках, а на финише зрители встретили их громкими аплодисментами.