Владивосток, , 19:40 — REGNUM Фестиваль экстремальных видов спорта «Мосты», открылся в субботу, 21 сентября во Владивостоке. Праздник собрал из всех регионов Дальнего Востока молодых людей, которые поборются за победу в номинациях скейтбординг, BMX (трюковой велосипед) и kickscooter (трюковой самокат).

По словам президента федерации экстремальных видов спорта Приморского края и организатор фестиваля Дениса Горбунова, в субботу на набережной Владивостока собрались представители практически со всех регионов Дальнего Востока. В течение двух дней они будут демонстрировать свое мастерство на территории скейт-парка, а лучшие — получат звание чемпионов региона и призы.

«Уже больше ста участников у нас зарегистрировались, но этот процесс продолжается в течение дня. Представлен почти весь Дальний Восток, это ребята из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Корсакова. Соревнования будут проходить сегодня в трех дисциплинах, это BMX и скейтбординг, которые являются олимпийскими видами спорта, а также трюковой самокат», — цитирует слова Дениса Горбунова ТАСС.

Одним из немногих скейтеров, которым удалось выполнить большинство задуманных трюков, стал Владимир Беляков из Южно-Сахалинска. Он катается уже пятый год, и считается уже опытным спортсменом.

«В Южно-Сахалинске у нас есть условно два скейт-парка, но на одном из них поломана вся фанера, так что мы сами, как можем, пытаемся ее восстанавливать. А на другом — очень плохой асфальт и очень маленькие фигуры, там тоже особо не потренируешься», — рассказал Владимир Беляков.

Всего в Южно-Сахалинске, говорит он, скейтбордингом занимаются около 30 человек, и все они друг друга знают. Частенько в областной центр приезжают ребята из Холмска и Корсакова, потому что в этих городах подходящих площадок, даже плохих, нет совсем. Тем не менее, на «Мосты» они приехали целой командой, организаторы помогли с покупкой билетов. Они тоже знают о проблеме отсутствия скейт-парков в регионе, и, как могут, стараются ее решить.

В этом деле Денис Горбунов даже успел заручиться поддержкой президента РФ Владимира Путина во время встречи с общественностью на Восточном экономическом форуме. Горбунов попросил включить в программу развития Дальнего Востока проекты по созданию парков экстремальных видов спорта в регионах ДФО. Президент идею одобрил и дал соответствующее поручение Министерству спорта.

«Мы давно хотели создать скейт-парки в Находке и в Уссурийске, но все это двигалось очень медленно, — говорит Владимир Горбунов, — И вот после моего вопроса президенту во время общения на Восточном экономическом форуме уже появились новости о том, что процесс пошел, в частности я видел, что в Находке уже роют экскаватором площадку, где будет такой парк», — отмечает президент федерации экстремальных видов спорта Приморья.

Кроме того, в планах создать большой парк для проведения соревнований по экстремальным видам спорта, который должен соответствовать международным стандартам. На нем можно будет проводить российские и международные соревнования по BMX и скейтбордингу.

«Пока все притормозилось, но я надеюсь, что сейчас снова будет толчок для этого проекта», — рассказал Вадим Горбунов.