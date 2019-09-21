Владивосток, 21 сентября 2019, 19:40 — REGNUM Фестиваль экстремальных видов спорта «Мосты», открылся в субботу, 21 сентября во Владивостоке. Праздник собрал из всех регионов Дальнего Востока молодых людей, которые поборются за победу в номинациях скейтбординг, BMX (трюковой велосипед) и kickscooter (трюковой самокат).
По словам президента федерации экстремальных видов спорта Приморского края и организатор фестиваля Дениса Горбунова, в субботу на набережной Владивостока собрались представители практически со всех регионов Дальнего Востока. В течение двух дней они будут демонстрировать свое мастерство на территории скейт-парка, а лучшие — получат звание чемпионов региона и призы.
Одним из немногих скейтеров, которым удалось выполнить большинство задуманных трюков, стал Владимир Беляков из Южно-Сахалинска. Он катается уже пятый год, и считается уже опытным спортсменом.
Всего в Южно-Сахалинске, говорит он, скейтбордингом занимаются около 30 человек, и все они друг друга знают. Частенько в областной центр приезжают ребята из Холмска и Корсакова, потому что в этих городах подходящих площадок, даже плохих, нет совсем. Тем не менее, на «Мосты» они приехали целой командой, организаторы помогли с покупкой билетов. Они тоже знают о проблеме отсутствия скейт-парков в регионе, и, как могут, стараются ее решить.
В этом деле Денис Горбунов даже успел заручиться поддержкой президента РФ Владимира Путина во время встречи с общественностью на Восточном экономическом форуме. Горбунов попросил включить в программу развития Дальнего Востока проекты по созданию парков экстремальных видов спорта в регионах ДФО. Президент идею одобрил и дал соответствующее поручение Министерству спорта.
Кроме того, в планах создать большой парк для проведения соревнований по экстремальным видам спорта, который должен соответствовать международным стандартам. На нем можно будет проводить российские и международные соревнования по BMX и скейтбордингу.