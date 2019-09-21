Берлин, , 19:12 — REGNUM 21 сентября в городе Леверкузен (Германия) на стадионе «БайАрена» в рамках 5-го тура Бундеслиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Байер-04» и «Унион Берлин». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Стадион «БайАрена» Marina Lystseva

Лучшим в составе «фармацевтов» с оценкой 7.79 стал Надим Амири, совершивший 4 успешные обводки и подавший 3 корнера. Точность передач немца составила 79%. В составе гостей выделился Кевен Шлоттербек с 5-ю отборами и 1-м выигранным верховым единоборством.

«Унион Берлин» с единственной победой и 4-мя баллами остался висеть на 14-й позиции над зоной вылета. «Байер-04», набрав 10 очков, поднялся на 5-е место.

Статистика матча («Байер-04"/"Унион Берлин»)

Удары 18/3

Удары в створ 5/1

Владение 67%/33%

Нарушения 9/12

Угловые 8/1

WhoScored 6.89/6.27

Стартовые составы на матч:

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Драгович, Бендер, Венделл, Амири, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Фолланд, Аларио.

Запас: Ретсос, Та, Паулиньо (↑ 83), Демирбай (↑ 70), Диаби, Синкгравен, Вайзер (↑ 67), Беллараби, Озджан.

«Унион Берлин»: Гикевич, Фридрих, Ленц, Триммель, Шлоттербек, Бюльтер, Беккер, Андрих, Гентнер, Андерссон, Ингвартсен.

Запас: Гогиа (↑ 46), Мис, Полтер (↑ 61), Уджа, Райхель (↑ 49), Кроос, Шмидербах, Паренсен, Николас.

Бригада арбитров: Роберт Хартманн | Кристиан Диц | Маркус Шуллер | Николас Винтер.

Желтые карточки: Шлоттербек — 87.

Красные карточки: Полтер — 66.

Забитые мячи: Кевин Фолланд 20 — 1:0, Лукас Аларио (Венделл) 25 — 2:0.

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