Лестер, Великобритания, , 16:30 — REGNUM 21 сентября в городе Лестер на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра завершилась волевой победой «лис» со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.30 стал крайний защитник сборной Португалии Рикарду Перейра, выигравший 3 верховые дуэли и совершивший 5 отборов. Точность передач футболиста составила 65%. В составе «шпор» выделился Харри Кейн, забивший единственный мяч своей команды.

«Лестер Сити» набрал 11 очков и временно поднялся на 2-ю позицию. «Тоттенхэм» с 8-ю баллами опустился на 5-ю строчку.

Статистика матча («Лестер Сити"/"Тоттенхэм»)

Удары 14/11

Удары в створ 6/5

Владение 46%/54%

Нарушения 16/13

Угловые 8/1

WhoScored 6.82/6.51

Стартовые составы на матч:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Перейра, Сеюнджю, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Ндиди, Перес, Варди.

Запас: Джастин, Морган, Грей (↑ 82), Олбрайтон, Уард, Чоудури (↑ 85), Прает (↑ 67).

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Сиссоко, Н’Домбеле, Винкс, Ламела, Сон, Кейн.

Запас: Ваньяма (↑ 67), Дайер, Эриксен (↑ 79), Моура (↑ 87), Скипп, Дэвис, Витман.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Скотт Леджер | Мэттью Уилкс | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Сиссоко — 19, Ваньяма — 71, Грей — 83.

Отмененные голы: Сон Хын Мин (Харри Кейн) — 64.

Забитые мячи: Харри Кейн (Сон Хын Мин) 29 — 0:1, Рикарду Перейра 70 — 1:1, Джеймс Мэддисон (Хамза Чоудури) 85 — 2:1.

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