Грозный, , 16:05 — REGNUM Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» вырвал ничью на последних минутах встречи у грозненской команды «Ахмат» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась с ничейным счетом 1:0.

Счёт в матче открыл венесуэльский нападающий «Ахмата» Андрес Понсе, отличившийся на 27-й минуте встречи.

И только в компенсированное время матча, на 90+4-й минуте защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов сумел сравнять счет и этим позволил своей команде уйти от поражения.

Отметим, по итогам матча «Ахмат» с 9 очками находится на двенадцатом месте турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками поднялись на тринадцатую строчку.