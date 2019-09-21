Оренбург, , 15:50 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» переиграл команду «Оренбург» в матче десятого тура молодежного чемпионата России (ЧР) по футболу.

Игра проходила на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась со счетом 2:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Даниил Черняков, удачно реализовавший на 17-й минуте одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Оренбурга».

Затем, на 73-й минуте, форвард гостей Максим Турищев увеличил разрыв в счёте, а спустя три минуты полузащитник «Локомотива» Максим Мухи получил красную карточку и оставил свой клуб в меньшинстве.

И только на 85-й минуте «Оренбург» сумел отыграть один мяч усилиями хавбека Евгения Болотова, удачно реализовавшего пенальти в ворота «Локомотива».

Отметим, по итогам матча в активе «Локомотива» стало 20 очков, что позволило ему занять вторую строчку турнирной таблицы молодежного первенства. «Оренбург» имеет 4 очка и находится на пятнадцатом, предпоследнем месте.