Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин сможет принять участие в матче на профессиональном уровне в товарищеских играх команды. Об этом 21 сентября рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно было бы сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть», — приводит ТАСС слова гендиректора санкт-петербургского клуба.

Также Медведев отметил, что пока рано говорить о возвращении игрока на поле и не нужно бежать впереди паровоза.

Кроме этого, комментируя отказ Российского футбольного союза (РФС) от регистрации нападающего в качестве игрока «Зенита» в Российской Премьер-лиге (РПЛ), Александр Медведев отметил, что в любом юридическом разбирательстве не гарантирован успешный исход и добавил, что в настоящее время футболист готовится, работая по индивидуальному плану.

«Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом», — заключил генеральный директор «Зенита».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 сентября, комитет РФС по статусу игроков решил отказать в удовлетворении заявления ФК «Зенит» о регистрации футболиста Александра Кокорина вне регистрационного периода.

Напомним, осуждённые за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены условно-досрочно из Белгородской исправительной колонии №4 17 сентября.

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