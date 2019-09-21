Турин, Италия, , 15:31 — REGNUM Ультрас футбольного туринского клуба «Ювентус» недовольны действиями своей команды во время ареста лидеров группировок фанатов. Об этом 21 сентября сообщает Football Italia.

Ранее «Ювентус» обратился с жалобой в полицию на некоторые фанатские группировки. Последние шантажировали клуб тем, что они будут выкрикивать радикальные и расистские кричалки, а также распевать такие же песенки во время матчей, что повлечет за собой большие штрафы для команды, если клуб не предоставит им бесплатные билеты на матчи со своим участием.

Затем, 16 сентября, полиция арестовала 12 лидеров ультрас «Ювентуса» и это вызвало негативную реакцию их сторонников, которые в ответ бойкотировали матч между «Ювентусом» и мадридским «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

21 сентября туринский клуб впервые после всех этих событий примет на своем поле команду «Верона» в матче итальянской Серии А. Некоторые из фанатов намерены бойкотировать матч, а наиболее радикальные из них могут высказать своё недовольство у стадиона.

Отметим, в матче между «Ювентусом» в «Вероной» на домашнем стадионе туринской команды впервые задействуют стюардов и это тоже вызывает недовольство в фанатской среде.