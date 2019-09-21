Манчестер, Великобритания, , 14:36 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» заплатил команде «МС» £1 млн по мировому соглашению за взлом компьютерной системы скаутской службы «Сити». Об этом 21 сентября сообщает The Times.

По данным издания, в 2013 году «МС» привлек к работе специалистов, для того чтобы проверить не подверглась ли из компьютерная система скаутской службы взлому.

При этом подозрения о взломе у руководства «горожан» возникли после того, как в ливерпульский клуб ушли три скаута «МС», включая нынешнего спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса, которые ещё на протяжении года продолжали свои заходы в компьютерную систему скаутской службы «Сити».

В итоге «Ливерпуль» признал свою вину и заплатил «МС» £1 млн по мировому соглашению.