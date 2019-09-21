Чайковский, Пермский край, , 14:24 — REGNUM Российский биатлонист Антон Бабиков, представляющий Башкирию, выиграл кросс-спринт у мужчин на дистанции 6 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону, проходящем в Чайковском.

Победитель прошёл дистанцию за 20 минут 47,9 секунд, не допустив ни одного промаха по ходу дистанции.

Второй результат показал выступающий за Санкт-Петербург Алексей Слепов, чье отставание от первого результата составило +16,0 секунды при одном промахе. Третье место досталось Юрию Шопину, представляющему Ульяновскую область, его результат +17,6 секунды от времени победителя при одном промахе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в аналогичных соревнованиях у женщин на чемпионате России в Чайковском победительницей стала Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область.