Сеул, , 13:58 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла польской спортсменке Магде Линетт в полуфинальном матче теннисного турнира, проходящего в Сеуле.

Полька обыграла российскую спортсменку в упорной борьбе в двух сетах со счетом 6:7(5), 6:7(7).

Матч продолжался в течение 2 часов 6 минут. За это время Линетт, занимающая 48-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), подала навылет 3 раза, 2 раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 2 брейк-пойнта. За этот же временной отрезок Александрова подала навылет 11 раз, допустила 8 двойных ошибок и сделал 2 брейк-пойнта.

Спортсменки в первый раз официально встретились на корте.

Отметим, в финальном матче теннисного турнира в Сеуле соперницей Магды Линетт станет представительница Чехии Каролина Мухова.