Мадрид, , 12:57 — REGNUM Бывший президент футбольного мадридского клуба «Реал» Рамон Кальдерон рассказал, что нынешний президент команды Флорентино Перес не хотел видеть в её составе португальского форварда Криштиану Роналду, ныне играющего за туринский клуб «Ювентус».

"Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде», — приводит A Bola слова Кальдерона.

Кроме этого, он рассказал, что нынешний глава мадридского клуба пытался разорвать контракт с Роналду, когда вступил в должность, и что футболист об этом знал.

Также бывший президент «Реала» отметил, что приобретение командой Роналду — это лично его заслуга и ему неприятно, когда Перес приписывает себе успехи других, потому что это мелочно.

«Реал» в течение девяти лет держал лучшего игрока мира в составе благодаря другому человеку», — заявил Рамон Кальдерон.

Отметим, Флорентино Перес первый раз был президентом «Реала» с 2000 по 2004 год, а затем вторично был избран на это пост в июне 2009 года.