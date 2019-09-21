Москва, , 12:54 — REGNUM Казахский нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Найджел Доус стал самым результативным легионером в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 21 сентября информирует официальный сайт НХЛ.

Капитан «Автомобилиста» отдал в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Куньлунь Ред Стар» три результативные передачи, что позволило ему набрать 461 очко в матчах КХЛ и стать лучшим по результативности легионером и пятым в списке лучших бомбардиров лиги.

Отметим, лидером в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ является Сергей Мозякин (854 очка), на втором месте Данис Зарипов (623 очка), третий Вадим Шипачев (601 очко), четвертый — Александр Радулов (581 очко).