Цхинвал, , 12:07 — REGNUM 20 сентября на республиканском стадионе имени Гурама Цховребова в Цхинвале состоялся товарищеский футбольный матч между сборными командами Южной Осетии и Луганской народной республики. Югоосетинская сборная победила команду Луганска со счетом 2:0. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Товарищеский матч был приурочен ко Дню республики Южная Осетия. Главный тренер команды Южной Осетии Сослан Кочиев отметил, что команда прошла серьезную подготовку к игре. На трибуне за игрой наблюдали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава ДНР Денис Пушилин и другие официальные лица.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа в Луганске состоялась первая товарищеская встреча по футболу сборных Южной Осетии и Луганской народной республики. Матч окончился счетом 4:3 в пользу луганской команды. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодёжной политике, спорту и туризму Южной Осетии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная ЛНР по футболу обыграла сборную Южной Осетии в товарищеском матче