Лиссабон, , 12:49 — REGNUM Бывшая сотрудница сети быстрого питания «Макдоналдс» Паула Лека, которая откликнулась на интервью с португальским форвардом туринского футбольного клуба «Ювентус» Роналду, в котором игрок рассказал, как его в детстве бесплатно кормили бургерами, оказалась не той, за кого себя выдаёт.

«Она не одна из трех женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается», — написал в своем Twitter проводивший на ITV интервью с Роналду журналист Пирс Морган. При этом он не сообщил, каким образом это удалось установить.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 19 сентября, женщина по имени Паула Лека, заявила, что он является бывшей работницей «Макдоналдса», которая бесплатно кормила в детстве бургерами португальского форварда туринской команды «Ювентус» Криштиану Роналду. Также она рассказала, что с радостью примет предложение футболиста о совместном ужине.