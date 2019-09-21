Рим, , 11:30 — REGNUM Экс-главный наставник футбольного клуба «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером римской футбольной команды «Лацио». Об этом 21 сентября сообщает Il Messaggero.

Уточняется, что руководство «Лацио» не довольно стартовыми результатами команды под руководством Симоне Индзаге в новом сезоне, которая в трёх матчах итальянской Серии А выиграла только один матча, ещё один сыграла вничью и потерпела одно поражение. Также «Лацио» уступил румынской команде ЧФР в матче Лиги Европы.

Отметим, Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» в конце минувшего сезона и в настоящее время не исполняет свои профессиональные обязанности.