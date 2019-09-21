Пермь, , 11:28 — REGNUM Российская биатлонистка Светлана Миронова, выступающая за Свердловскую область, одержала вторую победу на чемпионате Росси по летнему биатлону в Чайковском, выиграв в кросс-спринте на дистанции 4,5 км.

Победное время Мироновой составило 18 минут 30,7 секунды при двух промаха при прохождении дистанции.

Второй стала выступающая за ХМАО-Югру Кристина Резцова, отставание которой от победительницы составило +5,5 секунд при отсутствии промахов. Третье место у представляющей Пермский край Екатерины Муралеевой, которая отстала от лидера на +21,4 секунды также без единого промаха.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 19 сентября, Светлана Мироновастала победительницей в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящем в Чайковском.