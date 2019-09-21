Адана, Турция, , 10:50 — REGNUM Бывший бразильский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил свою игровую карьеру в возрасте 31 года. Об этом 21 сентября сообщает Goal.com.

Последним клубом, за который выступал игрок, стал турецкий «Адана Демирспор».

Как сообщил президент турецкого клуба Мурат Санчак, футболист продуктивную предсезонную подготовку, однако не смог попасть в основной состав команды.

«Он получил другую работу и решил завершить игровую карьеру. В дальнейшем Андерсон продолжит работать на благо клуба», — заявил президент «Адана Демирспор».

Также уточняется, что прощальным матчем с участием футболиста может стать игра с клубом «Бешикташ», которая состоится 12 октября.

Отметим, Андерсон начал свою карьеру в бразильском клубе «Гремио», откуда сначала перебрался в «Порту» в сезоне 2006/07, а затем был продан в «Манчестер Юнайтед». В 2008-м он в составе «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.