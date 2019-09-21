Воронеж, , 10:43 — REGNUM Фестиваль «SportFest 2019» пройдет в Воронеже 21 сентября в День города. На площади у культурного центра «Спартак» соберутся представители всех спортивных школ и федераций, чтобы показать яркое и запоминающиеся спортивное зрелище.

Как отмечается на сайте организаторов мероприятия, в этом году стартуют мастер классы по силовым единоборствам, показательные выступления на боксерском ринге, акробатические номера и увлекательные конкурсы на детских аттракционах.

Кроме того в программу «SportFest 2019» включены соревнования по футболу, волейболу и другим видам спорта, пройдет мини-турнир по шахматам.

Главными гостями праздника станут заслуженные мастера спорта и звезды популярной музыки. На традиционном концерте, завершающем фестиваль, выступят приглашенные артисты и музыканты, среди которых мужской хор Максима Фадеева Magnetus.

В роли организаторов «SportFest 2019» выступили правительства Воронежа и Воронежской области, областная Торгово-промышленная палата и Выставочный центр «Вета».