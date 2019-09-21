Гуанчжоу, Китай, , 10:49 — REGNUM Американская теннисистка Софья Кенин победила Саманту Стосур из Австралии в финальном матче теннисного турнира в Гаунчжоу.

Американка обыграла австралийку в трех сетах со счетом 6:7(4), 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 33 минуты. За это время Кенин, являющаяся 20-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов. Её оппонентка, являющаяся 129-й ракеткой мира, подала навылет 9 раз, 4 раза ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.

По итогам матча счет личных встреч стал 2−1 в пользу Саманты Стосур.

Отметим, это третья победа Софьи Кенин на турнирах WTA. За победу на турнире Guangzhou Open она получит 280 очков рейтинга и около $111 тысяч призовых.