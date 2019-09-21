Эдмонтон, Канада, , 10:28 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт дал свой комментарий по поводу первого выхода на лёд в составе команды российского форварда Антона Бурдасова.

«Он нормально играл, особенно для первого матча в Северной Америке. Антон ведь почти не тренировался с командой, мы только поговорили и бросили его в бой», — приводит «Чемпионат» слова главного тренера «Эдмонтона».

Также Типпетт отметил, что 28-летний хоккеист выглядел неплохо и это интригует, а кроме того, игрок всегда бросает, если получает шайбу.

«Я посмотрел много видео его игры в России, и Бурдасов действительно много забивает с периметра. Сегодня у него был хороший шанс, вратарь отбил шайбу плечом. Посмотрим, что будет дальше», — заключил Дэйв Типпетт.

Отметим, ранее Антон Бурдасов пописал с «Эдмонтон Ойлерз» просмотровый контракт и позднее, 21 сентября, провел 13 минут 35 секунд на льду в предсезонном матче команды с клубом «Калгари Флеймз» (6:2) в предсезонном матче.