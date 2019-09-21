Токио, , 10:25 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уверенно обыграла представительницу Японии Мисаки Дои в матче четвертьфинала теннисного турнира в Осаке.

Павлюченкова обыграла японку в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки пробыли на корте 1 час 27 минут. За это время Павлюченкова, являющаяся 41-й ракеткой мира, один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся 83-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), за этот же временной отрезок подала навылет один раз, один раз ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.

Счет личных встреч по итогам матча спортсменок стал 2−1 в пользу Мисаки Дои.

Отметим, в полуфинале турнира в Осаке соперницей Анастасии Павлюченковой станет представительница Германии Анжелик Кербер.