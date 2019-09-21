Ливерпуль, Великобритания, , 10:19 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» готовится продлить контракт со своим сенегальским форвардом Садио Мане. Об этом 21 сентября сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, руководство «Ливерпуля» готово предложить 27-летнему футболисту зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Согласно нового контракта зарплата игрока будет составлять 220 тысяч фунтов в неделю, против нынешних 220 тысяч фунтов.

Такая зарплата позволит Мане обойти своего египетского одноклубника Мохамеда Салаха, в настоящее время самого высокооплачиваемого игроком клуба, по данному показателю, так как зарплата последнего составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, в минувшем сезоне Садио Мане забил в составе «Ливерпуля» 26 голов во всех турнирах.