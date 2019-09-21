Осака, Япония, , 09:59 — REGNUM Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс обыграла Камилу Джорджи из Италии в матче четвертьфинала теннисного турнира в Осаке.

Бельгийка уверенно победила итальянку в двух сетах со счетом 6:4,6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время Мертенс, являющаяся 24-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), два раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и ни разу не ошиблась при подаче. Её соперница за этот же временной промежуток ни разу не подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 2 брейк-пойнта.

Этот матч стал первой официальной встречей спортсменок на корте.

Отметим, соперницей Мертенс в полуфинале турнира в Осаке станет представительница Японии Наоми Осака, которая ранее в другом матче четвертьфинала обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.