Осака, Япония, 21 сентября 2019, 09:58 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Осаке.
Японка одолела Путинцеву в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 46 минут. За это время победительница, являющаяся четвертой ракеткой мира, 6 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов. За это же время Юлия Путинцева, являющаяся 36-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ни разу не подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Счет личных встреч теннисисток стал 3−1 в пользу казахской теннисистки.
Отметим, соперницей Наоми Осака в полуфинале турнира в Осаке станет представительница Бельгии Элизе Мертенс.