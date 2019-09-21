Милан, Италия, , 09:52 — REGNUM Хорватский нападающий футбольного клуба «Милан» Анте Ребич получил дисквалификацию на пять матчей УЕФА. Об этом 21 сентября сообщил официальный сайт УЕФА.

26-летний футболист перешёл в «Милан» на правах аренды из франкфуртского клуба «Айнтрахт» и перед этим в августе выступил за немецкий клуб в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с командой «Страсбург» (3:0).

На 44-й минуте игры Ребич получил красную карточку за грубую игру, которая вкупе с с оскорблением официального лица стала причиной его дисквалификации.

Отметим, «Милан» арендовал Анте Ребича на два сезон и в нынешнем не принимает участия в еврокуках.