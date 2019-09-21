Тампа, США, , 09:25 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» уверенно переиграл хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» в предсезонном матче.

Игра Тампы и Нэшвилла Nhl.com

Игра состоялась на льду «Амали Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Главным героем матча стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, оформивший в концовке матча дубль (обе шайбы на 60-й минуте). Ещё один гол забил другой российский нападающий хозяев Александр Волков, удачно реализовавший большинство на 50-й минуте.

Единственная шайба «Нэшвилла» на счету шведского форварда Калле Ярнкрок, удачно реализовавшего большинство на 16-й минуте матча.

Также голкипер «Тампы» Кертис Макэлинни записал шатаут в матче, отразив 32 из 32 шайб, брошенных по его воротам.