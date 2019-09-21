Манчестер, Великобритания, , 09:21 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал наиболее вероятного претендента на занимаемый им в настоящее время пост. Его слова приводит 21 сентября Sky Sports.

Как считает специалист, новым главным тренером «МС» станет его нынешний помощник — испанец Микель Артета.

«Я почти уверен, что он в будущем сменит меня на посту главного тренера «Сити» и будет иметь успех. Рано или поздно Артета станет главным тренером», — заявил Гвардиола.

Также он рассказал, что Артета, несмотря на молодость, имеет большой опыт работы с известными футболистами и топ-клубами, а кроме этого, наделен невероятной трудовой этикой и талантом анализировать и находить верные решения.

Отметим, Микель Артета стал членом тренерского штаба «МС» в 2016 году. За свою игровую карьеру выступал в таких клубах как «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и другие.