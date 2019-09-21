Эдмонтон, Канада, , 09:20 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» разгромил хоккеистов «Калгари Флеймз» в предсезонном матче лиги.

Хоккеисты Эдмонтона на матче с Калгари Nhl.com

Игра состоялась на льду «Роджерс Плэй» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

Голами в составе победителей отметились Алекс Чейссон (3-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (36-я в меньшинстве), шведский форвард «Эдмонтона» Йаким Нюгорд (38-я), Зак Кассиан (45-я в большинстве), немецкий нападающий Леон Драйзайтль (51-я) и Сэм Ганье (60-я).

У их оппонентов шайбы на счету Сэма Беннета (8-я) и Райана Ломберга (14-я).

Российский нападающий «Эмонтона» Антон Бурдасов провел на льду в своем первом матче за команду 13 минут 35 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.