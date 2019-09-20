Краснодар, , 20:38 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» и полузащитник Павел Мамаев оформили расторжение контракта. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба «Краснодара».

Павел Мамаев Михаил Слен

Уточняется, что соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. «В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были условно-досрочно освобождены из Белгородской исправительной колонии №4, где отбывали наказание по уголовному делу о драках в Москве с их участием.

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