Бишкек, , 19:33 — REGNUM Спортсменка из Киргизии Айсулуу Тыныбекова, выступающая в весовой категории до 62 кг, стала золотым призером чемпионата мира по борьбе, проходившем в столице Казахстана, передает «Kaktus.media».

В финале турнира ей удалось одолеть спортсменку из Болгарии Тайбе Мустафу Юсеин.

Ранее киргизстанка победила конкуренток из Мексики, из Японии, с Украины и из Северной Кореи.

Отметим, что Айсулуу Тыныбекова стала первой гражданской Киргизии, сумевшей завоевать титул чемпиона мира по борьбе.

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