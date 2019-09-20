Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Комитет РФС по статусу игроков сегодня, 20 сентября, решил отказать в удовлетворении заявления ФК «Зенит» о регистрации футболиста Александра Кокорина вне регистрационного периода.

Это означает, что Кокорин не сможет выступать за «Зенит» в качестве «свободного агента». Данный вердикт вызвал эмоциональное возмущение и резкую отповедь со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

О решении комитета РФС по статусу игроков сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

«Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период», — заявили в РФС.

На это решение в Instagram жестко отреагировал наставник «Зенита» Сергей Семак.

«В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой», — написал главный тренер.

Семак возмущен тем, что Кокорина, отбывшего уголовное наказание, «решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола».

«Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола», — негодует Семак.

Ранее сообщалось, что Кокорин прибыл в расположение «Зенита» и прошел полный медосмотр.

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