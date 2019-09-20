Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов пробился в финал чемпионата мира по боксу, проходящего в Екатеринбурге.

В полуфинальном поединке российский боксёр, выступающий в весовой категории до 91 кг, победил представителя Болгарии Радослава Панталеева со счетом 5:0, перед этим в третьем раунде отправив соперника в нокдаун.

Соперником Муслима Гаджимагомедова в финальной схватке станет победитель противостояния между Василием Левитом из Казахстана и эквадорцем Хуило Сезаром Кастильо Торресом.

Отметим, Муслим Гаджимагомедов является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года и победителем Европейских игр в Минске.