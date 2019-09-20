Ливерпуль, Великобритания, , 15:42 — REGNUM Бразильский голкипер футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон не сможет принять участия в матче шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с лондонской командой «Челси». Об этом 20 сентября сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, его слова приводит пресс-служба клуба.

Как рассказал Клопп, 26-летний бразильский голкипер продолжает восстановление от травмы. Также под вопросом участие в матче бельгийского форварда команды Дивока Ориги.

При этом главный наставник «Ливерпуля» отметил, что гвинейский полузащитник команды Наби Кейта уже вернулся к тренировкам в основной группе.

Отметим, Алиссон получил травму икроножной мышцы в матче первого тура АПЛ с командой «Норвич», а Наби Кейта пропустил уже около двух месяцев из-за травмы бедра. Матч шестого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси» состоится 22 сентября.