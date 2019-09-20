Москва, , 15:26 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) намерен оспорить аннулирование результатов российской биатлонистки Маргариты Васильевой Международным союзом биатлонистов (IBU) с февраля по сентябрь текущего года. Об этом 20 сентября рассказал президент СБР Владимир Драчёв.

«Мы получили информацию по Маргарите Васильевой, будем ее оспаривать», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Также глава СБР добавил, что оспариваться будет именно решение о снятии всех результатов спортсменки с февраля по сентябрь, так как в результате него сборная России потеряет большой количество очков в Кубке Наций и квоту.

При этом, по словам Драчёва, СБР согласен со сроком дисквалификации спортсменки.

Отметим, ранее, 17 сентября, стало известно, что IBU вынес решение о дисквалификации Марины Васильевой и аннулировании её спортивных результатов с февраля по сентябрь, за три пропущенных ею допинг-теста в течение 12 месяцев.