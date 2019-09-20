Махачкала, , 15:19 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов признался, что считает футбол лучшим видом спорта. Об этом чемпион UFC в лёгком весе сообщил на своей странице в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов Vk.com/khabib_nurmagomedov

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нет равных и не было. Ни один вид спорта даже близко не стоит с футболом», — написал спортсмен, прикрепив совместные фотографии с известными в прошлом французскими футболистами Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом.

https://www.instagram.com/p/B2lfaoGFjSp/

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов не раз говорил о своей любви к футболу. Известно, что он, помимо махачкалинского «Анжи», болеет за московский «Спартак» и мадридский «Реал». Боец также поддерживает хоккейных клуб СКА из Санкт-Петербурга.

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