Сингапур, , 15:15 — REGNUM Представители команды автогонок серии «Формула-1» «Мерседес» вызваны к судьям международной автомобильной федерации (ФИА) после первой тренировки на Гран-При Сингапура по поводу возможного нарушения командой технического регламента гонок. Об этом 20 сентября сообщает f1news.ru.

По данным источника, техническим делегатом ФИА Джо Бауэром стюардам Гран-При Сингапура передана информация о нарушении «Мерседесом» регламента с машиной британского пилота команды Льюиса Хэмилтона.

«Температура топлива, предназначенного для использования в машине №44 (болид Люьиса Хэмилтона) и измеренная в 17:44 с помощью утвержденного FIA датчика, оказалась более чем на 11 градусов (20.3 C) ниже температуры окружающей среды (30 С)», — говорится в технической заметке Бауэра.

Также в ней отмечается, что такая разница в температуре топлива и окружающей среды не соответствует техническому регламенту гонок.

Отметим, теоретически использование холодного топлива может дать некоторую прибавку к скорости. Ранее, в прошлом сезоне, команда «Альфа-Ромео» была оштрафована за такое же нарушение.