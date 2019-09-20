Мадрид, , 14:50 — REGNUM Руководство футбольного мадридского клуба «Реал» рассматривает вариант отставки главного тренера клуба, известного в прошлом французского футболиста Зинедина Зидана. Об этом 20 сентября сообщает Marca.

Зинадин Зидан

По данным издания, президент «Реала» Флорентино Перес видит трех кандидатов на данную должность.

В качестве первого и главного фаворита на пост главного наставника «Реала» рассматривается португальский специалист Жозе Моуринью, который ранее уже работал с командой.

Ещё одним кандидатом является бывший главный наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, покинувший туринский клуб по окончании прошлого сезона и не занимающийся в настоящее время своей профессиональной деятельностью.

Последним кандидатом является легендарный в прошлом форвард «Реала» Рауль Гонсалес, в настоящее время работающий со вторым составом мадридской команды «Кастилья».

Отметим, как ранее сообщили СМИ, в случае увольнения из «Реала» Зинедин Зидан получит 80 млн евро. В настоящее время команда, неудачно начавшая сезон, находится на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры с 8 очками в активе.