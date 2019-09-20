Хабаровск, , 14:30 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл футболистов красноярского «Енисея» в матче тринадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на стадионе имени Ленина в Хабаровске и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл на 36-й минуте встречи форвард Илья Кузьмичёв, а на 81-й его одноклубник — нападающий Владислав Брагин — удвоил счет и преимущество своей команды, чем принес победу «СКА-Хабаровску».

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» набрал 24 очка, что позволило ему занять четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» ни разу не победил в тринадцати турах ФНЛ и с 8 очками замыкает турнирную таблицу.